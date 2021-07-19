Экс-полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд продолжит карьеру в «Эвертоне». Как сообщает Sky Sports, 30-летний футболист переходит в стан мерсисайдского клуба на правах свободного агента.

Напомним, что трудовое соглашение Андроса со «стекольщиками» стекло в конце июня. За «Кристал Пэлас» он выступал с 2016 года.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Таунсенд принял участие в 34 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.

Стоит отметить, что с 2008 по 2016 годы полузащитник являлся игроком «Тоттенхэма». Хавбек не смог пробиться в основу «шпор», из-за чего девять раз уходил в аренду.