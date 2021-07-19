Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Таунсенд продолжит карьеру в «Эвертоне»

19 Июля 2021, 13:02,

Экс-полузащитник «Кристал Пэлас» Андрос Таунсенд продолжит карьеру в «Эвертоне». Как сообщает Sky Sports, 30-летний футболист переходит в стан мерсисайдского клуба на правах свободного агента.

Напомним, что трудовое соглашение Андроса со «стекольщиками» стекло в конце июня. За «Кристал Пэлас» он выступал с 2016 года.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Таунсенд принял участие в 34 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и пять результативных передач.

Стоит отметить, что с 2008 по 2016 годы полузащитник являлся игроком «Тоттенхэма». Хавбек не смог пробиться в основу «шпор», из-за чего девять раз уходил в аренду.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Эвертон, Трансферы футбола - лето 2021, Андрос Таунсенд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет
​Месси и «Барселона» договорились о контракте на 5 лет  
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ
​Россияне включили Дзюбу в топ-3 лучших игроков Евро-2020 – ВЦИОМ  
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС
Хочется верить, что Бердыев – запасной вариант для РФС  
Популярные материалы
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
РФС определился с преемником Черчесова в сборной России
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Новый тренер сборной России, Месси остаётся в «Барселоне» на пять лет, а Абрамович вкладывает деньги в громкий трансфер – в главных слухах недели
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему
Реформа в российском футболе: РПЛ хотят перевести на швейцарскую систему


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола