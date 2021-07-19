«Манчестер Сити» повесил ценник на Жезуса

«Манчестер Сити» может расстаться с бразильским форвардом Габриэлем Жезусом в летнее трансферное окно. Об этом информирует Calciomercato. Заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус».

Согласно информации источника, руководство чемпиона Англии рассчитывает выручить с продажи Габриэля порядка 50 миллионов евро. Контракт нападающего с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Жезус принял участие в 29 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре результативные передачи.