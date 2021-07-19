«Манчестер Сити» повесил ценник на Жезуса

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19 Июля 2021, 09:10,
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«Манчестер Сити» может расстаться с бразильским форвардом Габриэлем Жезусом в летнее трансферное окно. Об этом информирует Calciomercato. Заинтересованность в услугах 24-летнего футболиста проявляет туринский «Ювентус».
Согласно информации источника, руководство чемпиона Англии рассчитывает выручить с продажи Габриэля порядка 50 миллионов евро. Контракт нападающего с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Жезус принял участие в 29 поединках, записав на свой счет девять забитых мячей и четыре результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Габриэль Жезус