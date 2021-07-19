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«Челси» продал защитника в «Кристал Пэлас» за 23 млн евро

19 Июля 2021, 08:24,

Лондонский «Челси» расстался с 21-летним защитником Марком Гехи. Футболист продолжит карьеру в «Кристал Пэлас», об этом отрапортовала пресс-служба «стекольщиков».

Футболист заключили с «орлами» долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано до середины 2026 года. Сумма сделки не разглашается, однако, по сведениям портала Transfermarkt, трансфер Гехи обошелся «Кристал Пэлас» в 23,3 миллиона евро.

Стоит отметить, что последние полтора сезона защитник выступал на правах аренды за «Суонси». Гехи принял участие в 59 поединках валлийского коллектива.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Кристал Пэлас, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Марк Гехи
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