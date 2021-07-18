Вратарь «Саутгемптона» может вернуться в «Селтик»

Вратарь английского «Саутгемптона» Фрейзер Форстер может перейти в шотландский «Селтик». Об этом сообщает The Scottish Sun.

По свидетельствам источника, «Селтик» хочет взять голкипера в аренду с правом выкупа. Также в шотландском клубе просят «Саутгемптон» выплачивать футболисту половину зарплаты по арендному соглашению, однако пока неизвестно, примут ли такие условия «святые».

Если Фрейзер Форстер перейдет в «Селтик», это станет для вратаря возвращением, так как он уже выступал за клуб в период с 2010 по 2014 годы, как раз до перехода в «Саутгемптон». В прошлом сезоне голкипер защищал ворота «святых» в 8 поединках английской Премьер-лиги.