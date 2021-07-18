​Грилиш сомневается, что ему нужно переходить в «Манчестер Сити»

В определённый момент казалось, что переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» вот-вот будет оформлен. Тем не менее, сделка может не состояться. Как сообщает talkSPORT, Грилиш сомневается, что ему нужно переходить в стан «горожан». 25-летний полузащитник может остаться в «Астон Вилле» и даже продлить свой контракт.

Джек Грилиш является воспитанником и капитаном «Астон Виллы». За первую команду «вилланов» полузащитник в различных соревнованиях провёл 213 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 43 результативных паса на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Джека Грилиша в 65 миллионов евро.