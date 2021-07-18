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18 Июля 2021, 13:51,
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Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказал «Арсеналу». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний футболист ответил «нет» лондонским «канонирам», предлагавшим контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.
Отказ Локателли связан с его желанием продолжить карьеру в «Ювентусе». Ранее сообщалось, что «старая синьоры» уже ведёт активные переговоры по трансферу хавбека из «Сассуоло».
В «Сассуоло» Мануэль Локателли провёл три сезона. За это время полузащитник принял участие в 99 матчах, в которых записал на свой счёт 7 забитых голов и 11 результативных передач на партнёров.
Портал transfermarkt оценивает Мануэля Локателли в 35 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Сассуоло, Мануэль Локателли
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