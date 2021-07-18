Полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли отказал «Арсеналу». Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 23-летний футболист ответил «нет» лондонским «канонирам», предлагавшим контракт с зарплатой в 3 миллиона евро за сезон.

Отказ Локателли связан с его желанием продолжить карьеру в «Ювентусе». Ранее сообщалось, что «старая синьоры» уже ведёт активные переговоры по трансферу хавбека из «Сассуоло».

В «Сассуоло» Мануэль Локателли провёл три сезона. За это время полузащитник принял участие в 99 матчах, в которых записал на свой счёт 7 забитых голов и 11 результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Мануэля Локателли в 35 миллионов евро.