​Хынмин Сон близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

Хынмин Сон близок к подписанию нового трудового соглашения с «Тоттенхэмом». Об этом посредством своей странички в «Твиттере» информирует известный журналист и инсайдер Николо Скира. По его данным, новый контракт Сона будет рассчитан на четыре ближайших сезона. Заработная плата южнокорейского форварда составит 12 миллионов евро за сезон.

29-летний Хынмин Сон выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года после трансфера из немецкого «Байера». За шесть сезонов Сон провёл за «шпор» 280 матчей, в которых отметился 107 голами и 64 результативными передачами на партнёров.