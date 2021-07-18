​Хынмин Сон близок к продлению контракта с «Тоттенхэмом»

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18 Июля 2021, 10:55,
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Хынмин Сон близок к подписанию нового трудового соглашения с «Тоттенхэмом». Об этом посредством своей странички в «Твиттере» информирует известный журналист и инсайдер Николо Скира. По его данным, новый контракт Сона будет рассчитан на четыре ближайших сезона. Заработная плата южнокорейского форварда составит 12 миллионов евро за сезон.
29-летний Хынмин Сон выступает за «Тоттенхэм» с лета 2015 года после трансфера из немецкого «Байера». За шесть сезонов Сон провёл за «шпор» 280 матчей, в которых отметился 107 голами и 64 результативными передачами на партнёров.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Тоттенхэм, Сон Хынмин, Хынмин Сон