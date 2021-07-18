​Алиссон на грани продления контракта с «Ливерпулем»

В обозримом будущем Алиссон продлит контракт с «Ливерпулем». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо, речь идёт о трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2025/2026. В ближайшее время стороны уладят последние детали, и сделка будет закрыта.

Алиссон выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года после перехода из «Ромы». За три сезона бразилец провёл за мерсисайдцев 130 матчей, в которых пропустил 104 гола.

Добавим, что чемпионат Англии стартует 13 августа. «Ливерпуль» свой первый матч сезона проведёт 14 числа против «Норвича» на поле соперника.