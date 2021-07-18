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​Алиссон на грани продления контракта с «Ливерпулем»

18 Июля 2021, 10:23,

В обозримом будущем Алиссон продлит контракт с «Ливерпулем». Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный инсайдер Фабрицио Романо, речь идёт о трудовом соглашении, рассчитанном до конца сезона 2025/2026. В ближайшее время стороны уладят последние детали, и сделка будет закрыта.

Алиссон выступает за «Ливерпуль» с лета 2018 года после перехода из «Ромы». За три сезона бразилец провёл за мерсисайдцев 130 матчей, в которых пропустил 104 гола.

Добавим, что чемпионат Англии стартует 13 августа. «Ливерпуль» свой первый матч сезона проведёт 14 числа против «Норвича» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Алиссон
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Комментарии (1)
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2
Prince of Wales
18 Июля 2021, 12:05

Ребят, у вас безграмотный заголовок. Спросите у любой школьной училки русского языка.

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