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​Кейн согласовал контракт с «Манчестер Сити»

18 Июля 2021, 09:05,

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити». Об этом на своей страничке  в «Твиттере» сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира.  

Отмечается, что Кейн является приоритетной целью «Манчестер Сити» на трансферном рынке. «Тоттенхэм» хочет сохранить игрока, но будет готов продать его за высокую сумму – за 160-170 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гарри Кейн объявит бойкот «Тоттенхэму» ради своего перехода в «Манчестер Сити».

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 27-летнего Гарри Кейна в 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Гарри Кейн
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