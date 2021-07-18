​Кейн согласовал контракт с «Манчестер Сити»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн согласовал пятилетний контракт с «Манчестер Сити». Об этом на своей страничке в «Твиттере» сообщает известный журналист и инсайдер Николо Скира.

Отмечается, что Кейн является приоритетной целью «Манчестер Сити» на трансферном рынке. «Тоттенхэм» хочет сохранить игрока, но будет готов продать его за высокую сумму – за 160-170 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Гарри Кейн объявит бойкот «Тоттенхэму» ради своего перехода в «Манчестер Сити».

Добавим, что авторитетный портал transfermarkt оценивает 27-летнего Гарри Кейна в 120 миллионов евро.