​Артета ждёт новичков в «Арсенале»

В субботу «Арсенал» проводил контрольный поединок против «Глазго Рейнджерс». Команды разошлись миром с результатом 2:2. После матча комментарий клубной пресс-службе дал наставник «канониров» Микель Артета.

«Сейчас мы немного отдохнём. Мы упорно тренировались и провели два матча. Теперь готовимся к поездке в Америку на следующей неделе.

У нас не было никаких травм, что действительно позитивно для первой недели подготовки. Вероятно, у нас в команде будут новые лица, так что всё очень позитивно», - высказался Артета.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял только 8 место в чемпионате Англии и остался без еврокубков.