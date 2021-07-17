Хименес проводит первый матч с ноября – форвард перенёс перелом черепа

В субботу английский «Вулверхэмптон» в рамках подготовки к новому сезону проводит контрольный поединок против команды «Крю Александра». Форвард Рауль Хименес попал в стартовый состав «волков». Для мексиканца это первый выход на футбольное поле с 29 ноября 2020 года. Тогда, напомним, в матче против «Арсенала» Хименес получил перелом черепа по итогам столкновения с Давидом Луисом. Футболист покинул поле без сознания и перенёс срочную операцию. Возобновить тренировки Раулю позволили только весной, причём работать он должен в специальном защитном шлеме.

Рауль Хименес выступает за «Вулверхэмптон» с лета 2018 года. За три сезона мексиканец забил 48 голов и отдал 18 голевых передач в 110 матчах.