Триппьер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер хочет вернуться в АПЛ. По данным Manchester Evening News, футболист заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». Игрок хочет присоединиться к манкунианцам до закрытия летнего трансферного окна.

Источник утверждает, что стороны провели успешные переговоры до старта Евро-2020. В свою очередь «матрасники» не против продать англичанина. Контракт Триппьера с мадридцами рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании 30-летний защитник сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет шесть голевых передач.