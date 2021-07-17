Триппьер хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

|
17 Июля 2021, 11:59,
|
|
Защитник мадридского «Атлетико» и сборной Англии Киран Триппьер хочет вернуться в АПЛ. По данным Manchester Evening News, футболист заинтересован в переходе в «Манчестер Юнайтед». Игрок хочет присоединиться к манкунианцам до закрытия летнего трансферного окна.
Источник утверждает, что стороны провели успешные переговоры до старта Евро-2020. В свою очередь «матрасники» не против продать англичанина. Контракт Триппьера с мадридцами рассчитан до лета 2023 года.
В прошлом сезоне чемпионата Испании 30-летний защитник сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет шесть голевых передач.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Киран Триппьер