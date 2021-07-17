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Стала известна зарплата Варана в «Манчестер Юнайтед»

17 Июля 2021, 10:23,

Французский защитник Рафаэль Варан близок к трансферу из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Согласно данным журналиста Николо Скиры, игрок согласовал условия личного трудового договора с манкунианцами.

Рафаэль подпишет с «красными дьяволами» пятилетний контракт. Заработная плата Варана на «Олд Траффорд» составит 12 миллионов евро в год. Сумма трансфера оценивается в 50-60 миллионов.

В прошлом сезоне 28-летний защитник сыграл 31 матч в чемпионате Испании, забил два гола и получил две желтые карточки. Его контракт с «королевским» клубом истекает летом 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» стал вице-чемпионом Англии в минувшем сезоне, уступив золотые медали «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан
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Комментарии (1)
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ARTUR
17 Июля 2021, 10:44

Гумен чешет... ну не известна эта зарплата , он еще в Реале ... лед к бошке приложите , фантазии замерзнут .

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