Стала известна зарплата Варана в «Манчестер Юнайтед»

Французский защитник Рафаэль Варан близок к трансферу из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед». Согласно данным журналиста Николо Скиры, игрок согласовал условия личного трудового договора с манкунианцами.

Рафаэль подпишет с «красными дьяволами» пятилетний контракт. Заработная плата Варана на «Олд Траффорд» составит 12 миллионов евро в год. Сумма трансфера оценивается в 50-60 миллионов.

В прошлом сезоне 28-летний защитник сыграл 31 матч в чемпионате Испании, забил два гола и получил две желтые карточки. Его контракт с «королевским» клубом истекает летом 2022 года.

«Манчестер Юнайтед» стал вице-чемпионом Англии в минувшем сезоне, уступив золотые медали «Манчестер Сити».