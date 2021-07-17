Кейн объявит бойкот «Тоттенхэму» ради перехода в «Манчестер Сити»

Центрфорвард Гарри Кейн хочет покинуть лондонский «Тоттенхэм». Как стало известно журналистам The Telegraph, бомбардир намерен бойкотировать тренировки, чтобы заставить руководство «шпор» выставить его на трансфер.

Отмечается, что нападающий желает продолжить карьеру в «Манчестер Сити». «Горожане» подыскивают нового форварда и заинтересованы в подписании Кейна. Однако президент лондонского клуба Даниэль Леви не хочет расставаться с лидером команды. Руководитель намерен удерживать Кейна, поскольку контракт игрока рассчитан еще на три года.

В минувшем сезоне АПЛ Гарри провел 34 встречи, забил 23 гола и сделал 14 результативных передач.