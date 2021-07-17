В Британии мужчину обвинили в расизме из-за оскорбления в адрес Фердинанда

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17 Июля 2021, 00:49,
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В Великобритании мужчину обвинили в расизме из-за оскорбления в адрес бывшего защитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда. Об этом сообщила полиция Уэст-Мидлендса, передаёт Sky Sports.
Данный инцидент произошел 23 мая во время матча между «Вулверхэмптоном» и «МЮ», на котором Фердинанд работал экспертом. Сообщается, что это был первый матч на стадионе «волков» после возвращения болельщиков. 31-летнего мужчину задержали сразу после матча.
Ранее сообщалось, что игроки женской сборной Великобритании будет вставать на колено перед матчами Олимпийских игр в поддержку движения Black Lives Matter.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Рио Фердинанд, расизм