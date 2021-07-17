В Британии мужчину обвинили в расизме из-за оскорбления в адрес Фердинанда

В Великобритании мужчину обвинили в расизме из-за оскорбления в адрес бывшего защитника сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанда. Об этом сообщила полиция Уэст-Мидлендса, передаёт Sky Sports.

Данный инцидент произошел 23 мая во время матча между «Вулверхэмптоном» и «МЮ», на котором Фердинанд работал экспертом. Сообщается, что это был первый матч на стадионе «волков» после возвращения болельщиков. 31-летнего мужчину задержали сразу после матча.

Ранее сообщалось, что игроки женской сборной Великобритании будет вставать на колено перед матчами Олимпийских игр в поддержку движения Black Lives Matter.