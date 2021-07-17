«Арсенал» договорился по Уайту

«Арсенал» близок к официальному оформлению ещё одного трансфера нынешним летом – к составу лондонцев должен присоединиться Бен Уайт.

Как информирует источник The Athletic, «канонирам» удалось договориться насчёт переезда центрального защитника на «Эмирейтс». По сведениям прессы, «Арсенал» сумел убедить боссов «Брайтона» продать Уайта, предложив за него 60 миллионов евро.

Для завершения трансфера игроку «чаек» осталось только удачно справиться с прохождением медицинских тестов.

Ранее «пушкари» оповестили о заключении контракта с Нуну Таварешем – левым защитником «Бенфики».

Также в планы «Арсенала» входит приобретение страйкера «Челси» Тэмми Абрахама.