Смит-Роу близок к продлению контракта с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт Evening Standard. Сообщается, что стороны находятся на завершающем этапе переговоров.

Ранее к игроку проявляла интерес «Астон Вилла», однако «канониры» сразу дали понять, что не намерены расставаться со своим воспитанником. Нынешнее соглашение 20-летнего игрока с клубом действует до 2023 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Смит-Роу провел 33 матча в составе основной команды, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется нападающим «Челси» Тэмми Абрахамом.