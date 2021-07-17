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Смит-Роу близок к продлению контракта с «Арсеналом»

17 Июля 2021, 00:29,

Полузащитник «Арсенала» Эмил Смит-Роу близок к продлению контракта со своим нынешним клубом, передаёт Evening Standard. Сообщается, что стороны находятся на завершающем этапе переговоров.

Ранее к игроку проявляла интерес «Астон Вилла», однако «канониры» сразу дали понять, что не намерены расставаться со своим воспитанником. Нынешнее соглашение 20-летнего игрока с клубом действует до 2023 года.

Напомним, что в прошлом сезоне Смит-Роу провел 33 матча в составе основной команды, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» интересуется нападающим «Челси» Тэмми Абрахамом.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Арсенал Лондон, Эмил Смит-Роу
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