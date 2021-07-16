Себальос сравнил АПЛ и Ла Лигу

Полузащитник «Реала» Дани Себальос сравнил чемпионаты Англии и Испании, передаёт Marca. Последние два сезона игрок провел в аренде в лондонском «Арсенале», однако он признался, что ему больше нравится Ла Лига

«АПЛ является очень конкурентной лигой, где многое зависит от физических кондиций. В Испании, в свою очередь, ритм игры ниже, что позволяет больше работать с мячом», - заявил испанец.

Также игрок отметил, что в чемпионате Англии слишком много беготни туда-сюда, поэтому Ла Лига ему ближе.

Напомним, что в прошлом сезоне на счету Себальоса 25 матчей в АПЛ, в которых он отметился тремя результативными передачами.