Себальос сравнил АПЛ и Ла Лигу

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16 Июля 2021, 23:24,
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Полузащитник «Реала» Дани Себальос сравнил чемпионаты Англии и Испании, передаёт Marca. Последние два сезона игрок провел в аренде в лондонском «Арсенале», однако он признался, что ему больше нравится Ла Лига
«АПЛ является очень конкурентной лигой, где многое зависит от физических кондиций. В Испании, в свою очередь, ритм игры ниже, что позволяет больше работать с мячом», - заявил испанец.
Также игрок отметил, что в чемпионате Англии слишком много беготни туда-сюда, поэтому Ла Лига ему ближе.
Напомним, что в прошлом сезоне на счету Себальоса 25 матчей в АПЛ, в которых он отметился тремя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Реал Мадрид, Арсенал Лондон, Апл, Ла Лига, Дани Себальос