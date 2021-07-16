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«Тоттенхэм» заинтересован в обмене Ндомбеле на Ауа

16 Июля 2021, 23:20,

Лондонский клуб надеется провернуть во время летнего трансферного окна сделку по обмену Танги Ндомбеле на Уссема Ауа.

Согласно информации источника ESPN, клуб из северной части Лондона выступает в роли инициатора переговоров по обмену футболистами с лионским «Олимпиком». «Шпоры» хотят вернуть Танги Ндомбеле обратно во Францию, а взамен за него получить в свои ряды Уссема Ауа.

Впрочем, на 23-летнего центрхава «ткачей» есть спрос и со стороны других, более именитых команд на рынке – «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Ндомбеле в кампании 2020/2021 отличился 6 мячами в 46 играх за «Тоттенхэм». Его младший на год соотечественник забил за «Лион» 8 голов в 33 поединках.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Тоттенхэм, Лион, Танги Ндомбеле, Уссем Ауа
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