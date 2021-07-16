«Тоттенхэм» заинтересован в обмене Ндомбеле на Ауа

Лондонский клуб надеется провернуть во время летнего трансферного окна сделку по обмену Танги Ндомбеле на Уссема Ауа.

Согласно информации источника ESPN, клуб из северной части Лондона выступает в роли инициатора переговоров по обмену футболистами с лионским «Олимпиком». «Шпоры» хотят вернуть Танги Ндомбеле обратно во Францию, а взамен за него получить в свои ряды Уссема Ауа.

Впрочем, на 23-летнего центрхава «ткачей» есть спрос и со стороны других, более именитых команд на рынке – «ПСЖ», «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».

Ндомбеле в кампании 2020/2021 отличился 6 мячами в 46 играх за «Тоттенхэм». Его младший на год соотечественник забил за «Лион» 8 голов в 33 поединках.