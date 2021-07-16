Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
Сделать ставку
﻿

«Тоттенхэму» нужен голкипер «Аталанты»

16 Июля 2021, 22:49,

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини в ходе летнего трансферного окна может сменить прописку в пользу команды Нуну Эшпириту Санту.

У стража ворот команды из Бергамо есть перспектива получить работу этим летом в АПЛ. В его подписании заинтересован «Тоттенхэм», о чем информирует Николо Скира.

Козырем в рукаве спортивного директора «шпор» Фабио Паратичи являются налаженные отношения с агентом Голлини Беппе Ризо. Поэтому шансы увидеть 26-летнего итальянца в рамке ворот лондонцев в новом сезоне весьма велики.

В минувшем сезоне Пьерлуиджи Голлини выиграл конкуренцию за место в основном составе «Аталанты» у Марко Спортьелло. В 32 проведённых играх игрок последнего рубежа «черно-синих» 13 раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Тоттенхэм, Аталанта, Пьерлуиджи Голлини
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы
Англия опять проиграла серию пенальти на «Уэмбли»: Италия – чемпион Европы  
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году
​Заслуживает ли Месси седьмой «Золотой мяч» в 2021 году  
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка  
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце
​«Манчини – не тренер»: СМИ вспомнили давние слова Дзюбы об итальянце  
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!
Ди Мария принёс Аргентине первую победу на Кубке Америки с 1993 года!  
Популярные материалы
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
​Арбитр ВАР объяснил, почему не вмешался в эпизод с нашумевшим пенальти на Стерлинге
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
ЦСКА выписывает защитника из Италии, «Динамо» - из Англии, «Барселона» очищается, а Месси уже 10 дней без клуба: трансферы и слухи недели
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
Хейтеры Месси глотают горькие слёзы: Аргентина прихлопнула Бразилию в финале Копа Америка
«Барселона» и «Атлетико» обсуждают громкий обмен
«Барселона» и «Атлетико» обсуждают громкий обмен


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола