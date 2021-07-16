«Тоттенхэму» нужен голкипер «Аталанты»

Вратарь «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини в ходе летнего трансферного окна может сменить прописку в пользу команды Нуну Эшпириту Санту.

У стража ворот команды из Бергамо есть перспектива получить работу этим летом в АПЛ. В его подписании заинтересован «Тоттенхэм», о чем информирует Николо Скира.

Козырем в рукаве спортивного директора «шпор» Фабио Паратичи являются налаженные отношения с агентом Голлини Беппе Ризо. Поэтому шансы увидеть 26-летнего итальянца в рамке ворот лондонцев в новом сезоне весьма велики.

В минувшем сезоне Пьерлуиджи Голлини выиграл конкуренцию за место в основном составе «Аталанты» у Марко Спортьелло. В 32 проведённых играх игрок последнего рубежа «черно-синих» 13 раз сохранил свои владения в неприкосновенности.