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«Манчестер Сити» готов расстаться со Стерлингом

16 Июля 2021, 22:30,

«Манчестер Сити» готов рассмотреть предложения других клубов по поводу трансфера Рахима Стерлинга, передаёт The Athletic. Сам игрок тоже не против сменить команду.

Сообщается, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет обновить линию атаки команды, в связи с чем в клубе готовы отпустить Стерлинга в это трансферное окно.

Напомним, что англичанин стал игроком «Манчестер Сити» в 2015 году, перейдя из «Ливерпуля» за почти 64 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 49 матчей во всех турнирах, в которых он забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что другой нападающий «горожан» Габриэль Жезус может перейти в «Ювентус» на правах аренды.

 

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Рахим Стерлинг
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