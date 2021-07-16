Жиру: «Начинается новое приключение»

34-летний французский нападающий Оливье Жиру адресовал слова благодарности поклонникам лондонского «Челси».

«Хочу сказать спасибо всем «синим», моим партнерам, всему тренерскому штабу и персоналу. Большое спасибо вам за пережитые вместе моменты. Начинается мое новое большое приключение. Ухожу с легким сердцем. Мы добились великолепных побед в Лиге Европы, Кубке Англии и Лиге чемпионов», - написал Жиру в своем профиле «Твиттера».

Как известно, французский форвард с нового сезона будет выступать в клубных цветах «Милана». С вице-чемпионами Серии А он подпишет двухлетнее соглашение.