«Астон Вилла» намерена продлить контракт с Грилишем

«Астон Вилла» не хочет отпускать своего капитана Джека Грилиша в это трансферное окно, передаёт Birmingham Live. Сообщается, что команда из Бирмингема намерена предложить полузащитнику новый контракт, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей.

Главным претендентом на Грилиша является «Манчестер Сити», однако для совершения этого трансфера «горожанам» вначале придётся расстаться с некоторыми футболистами. В «Астон Вилле» осведомлены об этом и поэтому надеются удержать игрока новым контрактом. Действующее соглашение англичанина истекает в 2025 году.

Напомним, что Грилиш является воспитанником «Астон Виллы». В прошлом сезоне на его счету 26 матчей в АПЛ, в которых он забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.