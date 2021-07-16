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​«Ювентус» пытается арендовать Жезуса

16 Июля 2021, 17:49,

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может продолжить карьеру в Италии. Как сообщает CalcioMercato, в переговоры с «горожанами» по поводу бразильца вступил «Ювентус». Английский клуб установил цену на Жезуса в 60-65 миллионов евро. «Старая синьора» не готова платить столько, поэтому пытается договориться о платной аренде игрока с возможностью выкупа в конце сезона.

Габриэль Жезус выступает за «Манчестер Сити» с начала 2017 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает 24-летнего бразильского нападающего в 60 миллионов евро. За «Манчестер Сити» Жезус провёл 195 игр и забил 82 гола.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Габриэль Жезус
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