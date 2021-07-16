​Эшпириту: «Кейн – игрок «Тоттенхэма», и точка»

Рулевой «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту высказался по поводу форварда команды Гарри Кейна, который является объектом трансферных слухов.

Напомним, что сам Гарри Кейн выражал желание сменить клубную прописку на фоне стремления выигрывать трофеи.

«Кейн – игрок «Тоттенхэма», и точка. Здесь больше нечего обсуждать. Сейчас он должен отдохнуть после Евро-2020, а по возвращению мы поговорим. Я с нетерпением жду его присоединения к команде.

Мы амбициозны, и мы хотим преуспевать. Мы рассчитываем на Кейна», - высказался Эшпириту в ходе пятничной пресс-конференции.