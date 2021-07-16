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​Фелипе Андерсон вернулся в «Лацио»

16 Июля 2021, 15:47,

Атакующий полузащитник Фелипе Андерсон вернулся в «Лацио». «Вест Хэм» на своём сайте объявил о продаже 28-летнего бразильца в римский клуб. Сумма сделки не раскрывается, но если верить авторитетному порталу transfermarkt, то «орлы» заплатили 3 миллиона евро.

Фелипе Андерсон уже выступал за «Лацио» с 2013 по 2018 год. За пять сезонов в Риме бразилец отметился 34 голами и 39 результативными передачами в 177 матчах в различных соревнованиях.

Добавим, что «Лацио» в прошлом сезоне финишировал на шестой позиции в чемпионате Италии. Римская команда будет представлять Серию А в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Фелипе Андерсон
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