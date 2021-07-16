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Новая домашняя форма «Арсенала»

16 Июля 2021, 11:59,

Лондонский «Арсенал» посредством клубного аккаунта в «Инстаграме» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционных для столичного коллектива красно-белых цветах. На плечи нанесены полоски синего цвета.

«Канониры» впервые сыграют в обновленной экипировке в товарищеской встрече против «Глазго Рейнджерс». Поединок состоится в субботу, 17 июля.

По итогам минувшего сезона подопечные испанского специалиста Микеля Артеты финишировали лишь на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон
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Комментарии (2)
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0
3Tituli
16 Июля 2021, 14:18

Отлично форма. В стиле U.S. Polo Assn

0
Zorik88
16 Июля 2021, 12:46

синие полоски очень подходят

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