Новая домашняя форма «Арсенала»

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16 Июля 2021, 11:59,
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Лондонский «Арсенал» посредством клубного аккаунта в «Инстаграме» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.
Экипировка выполнена в традиционных для столичного коллектива красно-белых цветах. На плечи нанесены полоски синего цвета.
«Канониры» впервые сыграют в обновленной экипировке в товарищеской встрече против «Глазго Рейнджерс». Поединок состоится в субботу, 17 июля.
По итогам минувшего сезона подопечные испанского специалиста Микеля Артеты финишировали лишь на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон
Отлично форма. В стиле U.S. Polo Assn
синие полоски очень подходят