Новая домашняя форма «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» посредством клубного аккаунта в «Инстаграме» представил новую домашнюю форму, в которой команда будет играть в следующем сезоне.

Экипировка выполнена в традиционных для столичного коллектива красно-белых цветах. На плечи нанесены полоски синего цвета.

«Канониры» впервые сыграют в обновленной экипировке в товарищеской встрече против «Глазго Рейнджерс». Поединок состоится в субботу, 17 июля.

По итогам минувшего сезона подопечные испанского специалиста Микеля Артеты финишировали лишь на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.