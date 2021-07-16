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«Рома» сделала предложение «Арсеналу» по трансферу Джаки

16 Июля 2021, 11:47,

Продолжаются переговоры между «Ромой» и лондонским «Арсеналом» по трансферу швейцарского хавбека Гранита Джаки.

Как информирует в своем твиттер-аккаунте инсайдер Николо Скира, итальянский клуб сделал предложение «канонирам». «Волки» готовы купить Джаку за 18 миллионов евро. В то же время «Арсенал» рассчитывает выручить с продажи полузащитника не менее 20 миллионов.

Ранее стало известно, что Гранит договорился с римлянами о личном контракте. Соглашение будет рассчитано до 2025 года, а заработная плата составит 2,5 миллиона в год.

В прошлом сезоне швейцарец сыграл 31 матч в Премьер-лиге, забил один гол и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Рома, Трансферы футбола - лето 2021, Гранит Джака
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