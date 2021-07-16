Жиру прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом»

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру прибыл в Италию для подписания контракта с «Миланом». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Даниэле Лонго.

Сегодня, 16 июля, опытный голеадор должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет соглашение с «россонери». Договор 34-летнего футболиста будет рассчитан до середины 2023 года. За трансфер нападающего миланский гранд заплатит один миллион евро.

В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Оливье сыграл 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча. Вместе с «пенсионерами» француз стал триумфатором Лиги чемпионов.