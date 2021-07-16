Жиру прилетел в Италию для подписания контракта с «Миланом»

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16 Июля 2021, 10:44,
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Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру прибыл в Италию для подписания контракта с «Миланом». Об этом посредством своего твиттер-аккаунта сообщил инсайдер Даниэле Лонго.
Сегодня, 16 июля, опытный голеадор должен пройти медицинское обследование, после чего подпишет соглашение с «россонери». Договор 34-летнего футболиста будет рассчитан до середины 2023 года. За трансфер нападающего миланский гранд заплатит один миллион евро.
В прошлом сезоне английской Премьер-лиги Оливье сыграл 17 поединков, записав на свой счет четыре забитых мяча. Вместе с «пенсионерами» француз стал триумфатором Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Оливье Жиру
Отличный трансфер для Милана. Удачи!
Отличный форвард для усиления. Смущает только то, что в Милане французы как правило не показывают нужный уровень.