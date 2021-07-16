Пеллегрини может стать игроком «Тоттенхэма»

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16 Июля 2021, 09:31,
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Хавбек «Ромы» Лоренцо Пеллегрини может сменить итальянскую Серию А на английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует tribalfootball.
В услугах футболиста заинтересован новый главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту. В составе «шпор» Лоренцо будет призван заменить Муссу Сиссоко, которого португальский наставник решил выставить на трансфер.
Пеллегрини защищает цвета римского коллектива с лета 2017 года. Трудовой договор 25-летнего игрока рассчитан до конца июня 2022 года.
В прошлом сезоне чемпионата Италии полузащитник сыграл 34 встречи, забил семь голов и сделал шесть результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Лоренцо Пеллегрини