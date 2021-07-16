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«Ливерпуль» предложит 70 млн евро за Бареллу

16 Июля 2021, 09:23,

Итальянский полузащитник Николо Барелла, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом рапортует La Repubblica.

По сведениям источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп настаивает на приобретении хавбека. Руководство «красных» готово предложить за трансфер Бареллы порядка 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» не собираются расставаться с игроком этим летом.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Николо провел 36 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с «Интером» рассчитано до середины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Трансферы футбола - лето 2021, Николо Барелла
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
16 Июля 2021, 10:26

Сборная Италии вырасла в цены в несколько раз, а вот Англия и Франция немножко сдали...

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