«Ливерпуль» предложит 70 млн евро за Бареллу

Итальянский полузащитник Николо Барелла, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», попал в сферу интересов «Ливерпуля». Об этом рапортует La Repubblica.

По сведениям источника, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп настаивает на приобретении хавбека. Руководство «красных» готово предложить за трансфер Бареллы порядка 70 миллионов евро. Ранее сообщалось, что «нерадзурри» не собираются расставаться с игроком этим летом.

В прошлом сезоне чемпионата Италии Николо провел 36 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами. Действующее соглашение игрока с «Интером» рассчитано до середины 2024 года.