Марез: «Не знаю клуба лучше, чем «Манчестер Сити»

Форвард Рияд Марез отреагировал на информацию о своем возможном уходе из «Манчестер Сити».

«Не знаю клуба лучше, чем «Манчестер Сити». Переход в другой чемпионат меня не интересует. В АПЛ мне все нравится, очень люблю Англию. Поэтому не планирую переезжать. У меня есть цели, которые хочу выполнить именно здесь», - приводит слова алжирского нападающего портал Goal.com.

Ранее появилась информация об интересе к 30-летнему игроку со стороны лондонского «Арсенала».

В прошлом сезоне чемпионата Англии Рияд провел 27 поединков, отметившись девятью голами и шестью ассистами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.