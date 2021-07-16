Марез: «Не знаю клуба лучше, чем «Манчестер Сити»

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16 Июля 2021, 08:29,
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Форвард Рияд Марез отреагировал на информацию о своем возможном уходе из «Манчестер Сити».
«Не знаю клуба лучше, чем «Манчестер Сити». Переход в другой чемпионат меня не интересует. В АПЛ мне все нравится, очень люблю Англию. Поэтому не планирую переезжать. У меня есть цели, которые хочу выполнить именно здесь», - приводит слова алжирского нападающего портал Goal.com.
Ранее появилась информация об интересе к 30-летнему игроку со стороны лондонского «Арсенала».
В прошлом сезоне чемпионата Англии Рияд провел 27 поединков, отметившись девятью голами и шестью ассистами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Рияд Марез
"Переход в другой чемпионат меня не интересует. В АПЛ мне все нравится - зарплата, зарплата тоже хорошая, что ещё.. а, зарплата! в общем, одни плюсы." )))
А я знаю клуб лучше МС - ЛИВЕРПУЛЬ!!! YWNWA
Нет это - МЮ !
Не споррьте нет клуба круче чем Питерский Зенид))!..