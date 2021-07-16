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Марез: «Не знаю клуба лучше, чем «Манчестер Сити»

16 Июля 2021, 08:29,

Форвард Рияд Марез отреагировал на информацию о своем возможном уходе из «Манчестер Сити».

«Не знаю клуба лучше, чем «Манчестер Сити». Переход в другой чемпионат меня не интересует. В АПЛ мне все нравится, очень люблю Англию. Поэтому не планирую переезжать. У меня есть цели, которые хочу выполнить именно здесь», - приводит слова алжирского нападающего портал Goal.com.

Ранее появилась информация об интересе к 30-летнему игроку со стороны лондонского «Арсенала».

В прошлом сезоне чемпионата Англии Рияд провел 27 поединков, отметившись девятью голами и шестью ассистами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2023 года.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Сити, Рияд Марез
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Комментарии (4)
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0
HG2017
16 Июля 2021, 10:13

"Переход в другой чемпионат меня не интересует. В АПЛ мне все нравится - зарплата, зарплата тоже хорошая, что ещё.. а, зарплата! в общем, одни плюсы." )))

1
Bourgignon Alex
16 Июля 2021, 09:03

А я знаю клуб лучше МС - ЛИВЕРПУЛЬ!!! YWNWA

0
RedMonk
16 Июля 2021, 09:46

Нет это - МЮ !

0
Misha_diablo_football
16 Июля 2021, 10:08

Не споррьте нет клуба круче чем Питерский Зенид))!..

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