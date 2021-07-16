«Ливерпуль» интересуется форвардом «Уотфорда» Сарром

«Ливерпуль» возобновил интерес к форварду «Уотфорда» Исмаиле Сарру, передаёт 90min. Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Ливерпуль» проявлял интерес к игроку еще в прошлом году и даже пытался взять его в аренду, однако «Уотфорд» устраивал только полноценный трансфер. Сейчас Клопп хочет разнообразить атаку команды, что заставило его снова обратить внимание на Сарра.

Напомним, что сенегалец стал игроком «Уотфорда» в 2019 году, перейдя из «Ренна» за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 39 матчей в Чемпионшипе, в которых он забил 13 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» попытается приобрести нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре в это трансферное окно.