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«Ливерпуль» интересуется форвардом «Уотфорда» Сарром

16 Июля 2021, 00:48,

«Ливерпуль» возобновил интерес к форварду «Уотфорда» Исмаиле Сарру, передаёт 90min. Сообщается, что в трансфере заинтересован лично главный тренер «красных» Юрген Клопп.

«Ливерпуль» проявлял интерес к игроку еще в прошлом году и даже пытался взять его в аренду, однако «Уотфорд» устраивал только полноценный трансфер. Сейчас Клопп хочет разнообразить атаку команды, что заставило его снова обратить внимание на Сарра.

Напомним, что сенегалец стал игроком «Уотфорда» в 2019 году, перейдя из «Ренна» за 30 миллионов евро. В прошлом сезоне на его счету 39 матчей в Чемпионшипе, в которых он забил 13 голов и отдал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» попытается приобрести нападающего «Вулверхэмптона» Адама Траоре в это трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Уотфорд, Исмаила Сарр
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