Танганга уверен, что «Тоттенхэм» под руководством Нуну будет играть в атакующий футбол

Защитник «Тоттенхэма» Джафет Танганга поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером «шпор» Нуну Эшпириту Санту. По словам игрока, под руководством нового тренера лондонцы будут играть в атакующий футбол.

«Мы собираемся много атаковать. Сейчас все работают над реализацией идей тренера, но у нас уже многое получается. С первого дня Нуну удалось расположить к себе игроков, и теперь мы с нетерпением ждем начала нового сезона», - цитирует Танганга Evening Standard.

Напомним, что Нуну возглавил «Тоттенхэм» перед началом этого сезона. Ранее он был главным тренером «Вулверхэмптона».

Ранее сообщалось, что «шпоры» хотят подписать нападающего «Саутгемптона» Дэнни Ингса.