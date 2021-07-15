«Арсенал» интересуется Абрахамом

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15 Июля 2021, 23:58,
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Очередной игрок «Челси» может продолжить карьеру в «Арсенале», передаёт The Telegraph. Сообщается, что на этот раз «канониры» проявляют интерес к нападающему Тэмми Абрахаму.
«Челси» не против продать Абрахама, так как англичанин потерял место в основном составе. Кроме этого, лондонцы сейчас ведут переговоры по трансферу нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна, который может обойтись «синим» в 150 миллионов евро.
Напомним, что в прошлом сезоне на счету Абрахама 32 матча во всех турнирах, в которых он забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.
Ранее сообщалось, что англичанин может продолжить карьеру в «Астон Вилле».
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Челси, Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Тэмми Абрахам