«Интер» и «Арсенал» не могут договориться по трансферу Бельерина

Миланский «Интер» и лондонский «Арсенал» не могут согласовать переход испанского защитника «канониров» Эктора Бельерина. Об этом сообщает Forza Italian Football.

По данным источника, «Интер» ищет замену марокканцу Ашрафу Хакими, ушедшему в «ПСЖ», и Бельерин рассматривается клубом как один из наиболее выгодных вариантов на трансферном рынке.

Сам Бельерин уже согласовал условия контракта с «Интером», однако клубы ещё не договорились. «Интер» хочет выкупить контракт футболиста, в тот час как «Арсенал» настаивает на аренде игрока с правом выкупа.

В прошлом сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей, занеся в свой актив 1 гол и 2 голевых паса.