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«Интер» и «Арсенал» не могут договориться по трансферу Бельерина

15 Июля 2021, 23:36,

Миланский «Интер» и лондонский «Арсенал» не могут согласовать переход испанского защитника «канониров» Эктора Бельерина. Об этом сообщает Forza Italian Football.

По данным источника, «Интер» ищет замену марокканцу Ашрафу Хакими, ушедшему в «ПСЖ», и Бельерин рассматривается клубом как один из наиболее выгодных вариантов на трансферном рынке.

Сам Бельерин уже согласовал условия контракта с «Интером», однако клубы ещё не договорились. «Интер» хочет выкупить контракт футболиста, в тот час как «Арсенал» настаивает на аренде игрока с правом выкупа.

В прошлом сезоне Бельерин провел за «Арсенал» 25 матчей, занеся в свой актив 1 гол и 2 голевых паса.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Арсенал Лондон, Интер Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Эктор Бельерин
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Комментарии (1)
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0
3Tituli
16 Июля 2021, 00:05

Наоборот! Интер настаивает на аренде с правом выкупа, а Арсенал хочет прописать обязаловку.

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