«Фиорентина» готова подписать Ламелу

Аргентинский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Эрик Ламела может покинуть клуб. Игроком интересуется «Фиорентина». Об этом сообщает Forza Italian Football.

По данным источника, Эрик Ламела не прочь покинуть лондонский клуб. Игрок не получает достаточного количества игрового времени. Контракт игрока заканчивается через год, так что «Тоттенхэм» готов отпустить футболиста и выручить хоть какие-то деньги.

Эрик Ламела присоединился к «Тоттенхэму» в 2013 году. В прошлом сезоне футболист провел в составе команды 23 матча, в которых отметился одним голом, и даже успел заработать красную карточку.