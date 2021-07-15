Алиоски, которым интересовался ЦСКА, подпишет контракт с «Галатасараем»

Македонский защитник Эгзиян Алиоски, в котором был заинтересован московский ЦСКА, подпишет контракт с турецким грандом «Галатасараем». Об этом сообщил авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо в своем «Твиттере». Условия соглашения не разглашаются. Известно только, что македонец пребывал в статусе свободного агента после завершения контракта с «Лидсом», так что турецкому клубу футболист достался бесплатно.

Фанаты «Лидса» разочарованы переходом македонца в «Галатасарай». Они помнят дуэль клубов в 2000 году, когда на трибунах погибло два человека во время матча между «Галатасараем» и «Лидсом» в Кубке УЕФА.