«Атлетико» заинтересовался Лингардом

Чемпион Испании прошлого сезона мадридский «Атлетико» проявляет интерес к английскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, Джесси Лингард мог стать полноценным игроком «Вест Хэма», за который выступал во второй части минувшего сезона на правах аренды, однако английские клубы не договорились о сумме сделки.

Мадридский «Атлетико» обратил внимание на игрока в связи с возможным уходом испанца Сауля в «Барселону». Клуб находится в поиске усилений центра поля.

Контракт Лингарда с «Юнайтед» истекает через год, но в Манчестере хотят выручить с продажи футболиста не менее 30 миллионов евро.