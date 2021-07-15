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«Атлетико» заинтересовался Лингардом

15 Июля 2021, 21:40,

Чемпион Испании прошлого сезона мадридский «Атлетико» проявляет интерес к английскому полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарду. Об этом сообщает 90min.

По информации источника, Джесси Лингард мог стать полноценным игроком «Вест Хэма», за который выступал во второй части минувшего сезона на правах аренды, однако английские клубы не договорились о сумме сделки.

Мадридский «Атлетико» обратил внимание на игрока в связи с возможным уходом испанца Сауля в «Барселону». Клуб находится в поиске усилений центра поля.

Контракт Лингарда с «Юнайтед» истекает через год, но в Манчестере хотят выручить с продажи футболиста не менее 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Джесси Лингард
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
15 Июля 2021, 22:09

По сравнению с Саулем он - днарь... Так себе идея! Зажравшийся игрок, понимающий только футбол АПЛ, "бей-беги". Уж лучше кого-то молодого из Испании взять, чем его.

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