Тренировочную базу «Арсенала» закрыли на карантин из-за коронавируса

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15 Июля 2021, 20:34,
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Сразу несколько игроков молодежных команд «Арсенала» сдали положительные тесты на COVID-19. В связи с этим, тренировочную базу «канониров» пришлось закрыть на карантин, передаёт The Sun.
Сообщается, что игроки команд U23 и U18 чувствуют себя хорошо и сейчас находятся на самоизоляции. Для безопасности других футболистов принято решение отменить два ближайших товарищеских матча.
Основной состав «Арсенала» не пострадал от нынешней вспышки коронавируса, так как сейчас находится на сборе в Шотландии.
Напомним, что ранее главный тренер лондонцев Микель Артета поддержал полузащитника Букайо Сака после незабитого пенальти в финале Евро-2020.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Арсенал Лондон, коронавирус в Англии