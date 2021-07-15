Тренировочную базу «Арсенала» закрыли на карантин из-за коронавируса

Сразу несколько игроков молодежных команд «Арсенала» сдали положительные тесты на COVID-19. В связи с этим, тренировочную базу «канониров» пришлось закрыть на карантин, передаёт The Sun.

Сообщается, что игроки команд U23 и U18 чувствуют себя хорошо и сейчас находятся на самоизоляции. Для безопасности других футболистов принято решение отменить два ближайших товарищеских матча.

Основной состав «Арсенала» не пострадал от нынешней вспышки коронавируса, так как сейчас находится на сборе в Шотландии.

Напомним, что ранее главный тренер лондонцев Микель Артета поддержал полузащитника Букайо Сака после незабитого пенальти в финале Евро-2020.