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Бенитес не отвтетил, входит ли Хамес в его планы

15 Июля 2021, 20:22,

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес не ответил на вопрос, входит ли полузащитник Хамес Родригес в его планы, передаёт Goal. Сообщается, что испанец сделал так уже не первый раз.

В то же время Бенитес уже неоднократно заявлял, что клуб расстанется с несколькими игроками, чтобы получить деньги на усиление команды. Не исключено, что в этом списке окажется и Хамес.

Напомним, что колумбиец перешёл в «Эвертон» по приглашению бывшего главного тренера «ирисок» Карло Анчелотти. Однако итальянский наставник этим летом разорвал контракт с ливерпульским клубом, чтобы вернуться в мадридский «Реал», и теперь будущее Хамеса в его нынешней команде остается под вопросом. Ранее сообщалось, что интерес к нему проявляет «Атлетико».

В прошлом сезоне полузащитник провёл 23 матча в АПЛ, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Эвертон, Рафаэль Бенитес, Хамес Родригес
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