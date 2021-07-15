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​«Реал» ждёт предложения от «Манчестер Юнайтед» по Варану

15 Июля 2021, 17:53,

«Реал» принял тот факт, что клубу не удастся продлить контракт с Рафаэлем Вараном. Теперь мадридский клуб ждёт предложения по французскому защитнику от «Манчестер Юнайтед», сообщает Goal.com. Поскольку контракт игрока истекает через год, «сливочные» хотят хоть что-то заработать на этом трансфере.

Отмечается, что для Рафаэль Варан давно раздумывал над тем, чтобы принять новый вызов в другом чемпионате.

Рафаэль Варан провёл в «Реале» десять сезонов. Француз перебрался в стан «сливочных» летом 2011 года из «Ланса». За это время Варан сыграл за мадридский клуб 360 матчей и забил 17 голов.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Реал Мадрид, Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Рафаэль Варан
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