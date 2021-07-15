Кунде отказался переходить в «Тоттенхэм»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде отказался от перехода в лондонский «Тоттенхэм», утверждает газета Marca.

В среду, 14 июля, появилась информация о договоренности между андалусийцами и «шпорами» по трансферу французского футболиста. «Севилья» могла получить 30 миллионов евро и защитника Давинсона Санчеса, однако сделка не состоится из-за решения Кунде.

Жюль выступает за испанский клуб с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 34 поединка в Примере, в которых забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

Контракт 22-летнего защитника рассчитан до июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 60 миллионов евро.