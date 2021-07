Новая домашняя форма «Манчестер Юнайтед» выполнена в ретростиле

В официальном твиттер-аккаунте «Манчестер Юнайтед» опубликованы снимки новой домашней экипировки команды на следующий сезон.

Форма выполнена в традиционных красном и белом цветах. Экипировка сделана в ретростиле. Она вдохновлена 1960-ми годами. Техническим партнером манкунианцев является немецкая компания adidas.

По итогам прошлого сезона «красные дьяволы» заняли второе место в Премьер-лиге, уступив золотые медали своим соседям из «Манчестер Сити».

В Лиге Европы манкунианцы дошли до финала, в котором потерпел поражение от испанского «Вильярреала».

