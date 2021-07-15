Новая домашняя форма «Манчестер Юнайтед» выполнена в ретростиле

|
15 Июля 2021, 11:59,
|
|
В официальном твиттер-аккаунте «Манчестер Юнайтед» опубликованы снимки новой домашней экипировки команды на следующий сезон.
Форма выполнена в традиционных красном и белом цветах. Экипировка сделана в ретростиле. Она вдохновлена 1960-ми годами. Техническим партнером манкунианцев является немецкая компания adidas.
По итогам прошлого сезона «красные дьяволы» заняли второе место в Премьер-лиге, уступив золотые медали своим соседям из «Манчестер Сити».
В Лиге Европы манкунианцы дошли до финала, в котором потерпел поражение от испанского «Вильярреала».
@B_Fernandes8 is ready to represent.— Manchester United (@ManUtd) July 15, 2021
Get your hands on our new 2021/22 @adidasfootball home kit #MUFC
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен