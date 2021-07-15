«Манчестер Сити» переключился с Кейна на Левандовски

Польский нападающий Роберт Левандовски стал трансферной целью «Манчестер Сити». Об этом информирует Daily Mail.

Руководство «горожан» решило переключить свое внимание на 32-летнего бомбардира из-за неудачных попыток договориться с лондонским «Тоттенхэмом» о переходе Гарри Кейна.

Чемпион Англии готов побороться с мадридским «Реалом» за Левандовски. Ранее сообщалось, что поляк давно мечтает выступать за «королевский» клуб.

За мюнхенский гранд Роберт выступает с 2014 года. Его контракт рассчитан еще на два сезона.

В минувшем розыгрыше Бундеслиги Левандовски провел 29 поединков, забил 41 гол и сделал семь результативных передач.