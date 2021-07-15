«Манчестер Сити» переключился с Кейна на Левандовски

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15 Июля 2021, 08:27,
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Польский нападающий Роберт Левандовски стал трансферной целью «Манчестер Сити». Об этом информирует Daily Mail.
Руководство «горожан» решило переключить свое внимание на 32-летнего бомбардира из-за неудачных попыток договориться с лондонским «Тоттенхэмом» о переходе Гарри Кейна.
Чемпион Англии готов побороться с мадридским «Реалом» за Левандовски. Ранее сообщалось, что поляк давно мечтает выступать за «королевский» клуб.
За мюнхенский гранд Роберт выступает с 2014 года. Его контракт рассчитан еще на два сезона.
В минувшем розыгрыше Бундеслиги Левандовски провел 29 поединков, забил 41 гол и сделал семь результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Сити, Трансферы футбола - лето 2021, Роберт Левандовски