Мальдини рассказал, когда Жиру перейдёт в «Милан»

Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о потенциальном трансфере нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру.

«Оливье прибудет в Милан завтра. После его подписания у нас будет отличная пара форвардов. У Жиру по-прежнему сохраняются амбиции чемпиона. Это командный футболист, который несомненно поможет «Милану», - приводит слова функционера DAZN.

Ранее сообщалось, что стороны подпишут контракт на два года. За трансфер Жиру «россонери» заплатят «пенсионерам» один миллион евро.

В составе лондонского коллектива французский нападающий провел 119 поединков, отметившись 39 голами и 14 результативными передачами.