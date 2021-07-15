Мальдини рассказал, когда Жиру перейдёт в «Милан»

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15 Июля 2021, 08:10,
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Директор «Милана» Паоло Мальдини высказался о потенциальном трансфере нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру.
«Оливье прибудет в Милан завтра. После его подписания у нас будет отличная пара форвардов. У Жиру по-прежнему сохраняются амбиции чемпиона. Это командный футболист, который несомненно поможет «Милану», - приводит слова функционера DAZN.
Ранее сообщалось, что стороны подпишут контракт на два года. За трансфер Жиру «россонери» заплатят «пенсионерам» один миллион евро.
В составе лондонского коллектива французский нападающий провел 119 поединков, отметившись 39 голами и 14 результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Милан, Трансферы футбола - лето 2021, Оливье Жиру, Паоло Мальдини