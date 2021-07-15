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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2021-2022
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Триппьер может вернуться в АПЛ

15 Июля 2021, 00:50,

Защитник «Атлетико» Киран Триппьер может вернуться в английскую Премьер-лигу, передаёт Mundo Deportivo. Сообщается, что сам игрок рассматривает вариант с возвращением в Англию.

В «Атлетико» хотят переубедить игрока, так как англичанин является ключевым игроком мадридского клуба. Однако если Триппьер решится уйти, то чемпионы Испании будут готовы продать его за 40 миллионов евро. Действующий контракт футболиста рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что к защитнику проявляет интерес «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Триппьер стал игроком «Атлетико» в 2019 году, перейдя из «Тоттенхэма» за 22 миллиона евро. В прошлом сезоне на его счету 28 матчей в Ла Лиге, в которых он шесть раз ассистировал партнерам.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Кевин Триппьер
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