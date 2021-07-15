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«Барселона» проявляет интерес к Ло Чельсо

15 Июля 2021, 00:24,

Каталонская «Барселона» заинтересовалась услугами аргентинского полузащитника «Тоттенхэма» Джованни Ло Чельсо. Об этом сообщает портал Fichajes.

По данным источника, «Барселона» хочет подписать аргентинца, даже несмотря на финансовые проблемы.

Утверждается, что после провала в трансфере .Джорджиньо Вейналдума, Рональд Куман хотел бы пригласить в команду Ло Чельсо.

Джованни Ло Чельсо провел за «Тоттенхэм» 28 матчей в прошлом сезоне и записал в свой актив 5 голов, а также одну голевую передачу. Контракт игрока лондонским клубом рассчитан до 2025 года. Ориентировочная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 27 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Барселона, Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Джовани Ло Чельсо
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