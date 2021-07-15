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Клопп: «Нам нужно учиться на своих ошибках, чтобы претендовать на чемпионство в следующем сезоне»

15 Июля 2021, 00:21,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подготовку команды к новому сезону. Он отметил, что его игрокам нужно сделать правильные выводы из прошлой кампании.

«Честно говоря, в прошлом сезоне было не так много хорошего. Если хотим претендовать на чемпионство, то должны учиться на своих же ошибках. Сейчас мы с нетерпением ждём новый сезон, так как у нас стало намного больше опыта, и мы должны придумать, как можем его правильно использовать», - цитирует Клоппа The Sun.

Ранее сообщалось, что лидер «Ливерпуля» Виргил ван Дейк возобновил тренировки с командой. Он не появлялся на поле с октября 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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