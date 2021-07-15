«Вест Хэм» готов продать Райса за почти 95 млн евро

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15 Июля 2021, 00:06,
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«Вест Хэм» намерен потребовать у потенциальных покупателей 95 миллионов евро за своего полузащитника Деклана Райса, передаёт Eurosport. Сообщается, что на игрока претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Главным претендентом на Райса является «Челси», однако «синих» может отпугнуть данная цена. Отмечается, что «молотобойцы» намерены сохранить полузащитника в это трансферное окно. Контракт игрока с командой действует до июня 2024 года с возможным продлением ещё на год.
Напомним, что Райс в 14 лет перебрался из молодёжной команды «Челси» в «Вест Хэм». В прошлом сезоне на счету 22-летнего полузащитника 32 матча в АПЛ, в которых он забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Богдан Кравец
|Теги: Челси, Вест Хэм, Трансферы футбола - лето 2021, Деклан Райс